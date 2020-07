Bonus musica: da settembre 200 euro per le lezioni di bambini e ragazzi

“A settembre, superata ancora di più la fase di emergenza coronavirus e sperando non ci sia una seconda ondata, prevediamo dei fondi per aiutare le famiglie e consentire loro di far riprendere l’attività sportiva dei ragazzi. Stiamo mettendo insieme le risorse per un bonus particolare, attraverso la società Sport e Salute”. Lo ha annunciato il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora. Questa misura, ha spiegato il ministro, avrà “due obiettivi, consentire la ripresa delle attività sportive da parte dei ragazzi e aiutare le Associazioni sportive. Se i giovani non fanno sport è un dramma per loro ma anche per le Asd e le Ssd a causa dei mancati introiti”.

Se il bonus sport è nei piani del Governo nazionale, invece il bonus musica è realtà. Il Decreto Rilancio è ufficialmente legge. Tra le varie novità vi è anche l’introduzione di un contributo per l’educazione musicale dei bambini e ragazzi.

Con la misura inserita nella legge di conversione del Decreto Rilancio, le famiglie con ISEE entro i 30.000 euro hanno la possibilità di richiedere un contributo fino a 200 euro per la frequenza di cori, bande e scuole di musica. Il bonus è per quelle famiglie che, alla data del 23 febbraio 2020, già avevano i propri figli (under 16) iscritti a lezioni di musica, canto, cori o bande. Le risorse a disposizione ammontano a 10 milioni di euro.

Ogni famiglia può richiedere ed ottenere il bonus musica una sola volta e solo in caso di spesa sostenuta con versamento bancario o postale, o altri sistemi di pagamento tracciabili. A stabilire le modalità di erogazione del bonus musica sarà un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’istruzione e con il Ministro dell’economia e delle finanze.