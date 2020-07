Messa “illecita” a Isola delle Femmine, Pennisi ai fedeli: “Non andate”

Una messa “illecita” all’interno della Diocesi di Monreale alla quale l’arcivescovo Michele Pennisi invita a non partecipare. La messa sarebbe stata organizzata a Isola delle Femmine da un gruppo di fedeli non meglio riconosciuti, guidati da P. Giuseppe Galliano. E’ lo stesso arcivescovo in una nota a prenderne le distanze.

“È giunta notizia alla nostra Curia diocesana di una Celebrazione Eucaristica prevista per domenica 26 Luglio presso un hotel di Isola delle Femmine, organizzata da un sedicente gruppo carismatico e presieduta da un certo P. Giuseppe Galliano”, dice Pennisi che evidenzia come non sia pervenuta all’Ordinario del luogo nessuna richiesta di autorizzazione.

“Non sono state esibite le lettere commendatizie dell’Ordinario o del Superiore proprio del sacerdote che dovrebbe presiedere la Santa Messa – continua -, si renda noto a tutti fedeli che l’eventuale Eucarestia celebrata presso l’Hotel Saracen in Isola delle Femmine, o in altro differente luogo, da tale P. Giuseppe Galliano e organizzata dal suddetto “gruppo carismatico” sarà illecita, perché in violazione delle norme di diritto canonico e non in comunione con il Vescovo diocesano. Si esortano, pertanto, i fedeli a non prenderne eventualmente parte”.