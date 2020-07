Una legge per risarcire i danneggiati del nubifragio del 15 luglio? L’Ars ci pensa

I capigruppo dell’Ars, durante la conferenza che si è svolta oggi, hanno dato priorità all’esame del disegno di legge presentato dal PD, il quale prevede il risarcimento dei danni subiti da privati cittadini e attività produttive in occasione del nubifragio avvenuto il 15 luglio scorso.

Il capogruppo del PD ha affermato che “il ddl contiene misure per fronteggiare spese urgenti da destinare all’accertamento dei danni, alla rimozione delle situazioni di pericolo ed alla predisposizione di un piano degli interventi relativi al ripristino degli edifici e dei beni mobili privati, come ad esempio automobili o motocicli, arredi o elettrodomestici, distrutti o danneggiati in occasione del nubifragio che ha interessato il capoluogo”.

Il gruppo Pd all’Ars ha anche intenzione di porre un’interrogazione parlamentare per chiedere se da parte della Protezione Civile regionale siano state messe in atto tutte le procedure di allerta in relazione al nubifragio che ha colpito Palermo.