Palermo, la ztl e le zone blu torneranno in vigore? Il 3 agosto è la data più probabile

PALERMO – La data più probabile è quella del 3 agosto per il ritorno in vigore della zona a traffico limitato e dei parcheggi a pagamento in città. La data però non è ancora ufficiale, ma la giunta ha approvato una delibera che – in vista della fine o delle modifiche delle norme legate all’ emergenza Coronavirus – dà mandato agli uffici di emettere l’ordinanza sul ripristino della sosta tariffata e nei prossimi giorni darà indicazioni pure sulla riattivazione della Ztl diurna e notturna.

La giunta comunale ha inoltre deciso che tutti i pass per la sosta dei residenti, all’interno della ztl, saranno prorogati automaticamente per un periodo pari a quello dell’interruzione. Il blocco è iniziato il 12 marzo e quindi tutti i pass, compresi quelli delle zone blu, saranno prorogati di 143 giorni. Bisognerà dunque allungare la validità del pass di 20 settimane e 4 giorni.

Per quanto riguarda invece, le aree di Mondello e Sferracavallo, i pass della stagione 2019 saranno rinnovati automaticamente al 2020. Il primo cittadino si è espresso in merito alla vicenda sottolineando che “Sempre più allentamenti delle restrizioni portano sempre più traffico in città con le conseguenze negative che questo ha sulla salute e sulla vivibilità.

La progressiva stabilizzazione dei tempi delle attività economiche e di tutte le attività quotidiane permette quindi un ritorno alla normalità anche su questo fronte, nel rispetto di quanto anche voluto dal Consiglio comunale ma – conclude Orlando – senza alcun tentennamento sul fronte della salute dei cittadini, come per altro ormai confermato da numerosi pronunciamenti dei Tar”.