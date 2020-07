“Noi alternativi al Pd e Movimento 5 stelle”, si apre così la Convention di + Europa

Si è svolta la convention “Diritti al futuro! Sicilia chiama Più Europa”, nella splendida cornice di Castel di Tusa, lo scorso sabato 18 Luglio. A moderarla Fabrizio Ferrandelli, componente della segreteria nazionale di + Europa, che ha aperto l’incontro definendo il partito come “alternativo al Pd-5stelle e al fronte sovranista”.

Nel corso del convegno sono intervenuti il segretario di + Europa Benedetto Della Vedova e la portavoce regionale, la monrealese Manuela Quadrante oltre che il responsabile regionale dei Verdi Carmelo Sardegna e gli esponenti di Azione Sicilia, i sindaci Giangiacomo Palazzolo e Francesco Italia.

Una sfida innovativa, un’alternativa democratica ed ecologista per usare le parole di Ferrandelli che si pone come “alternativa all’intesa sancita dal congresso regionale del Pd per le prossime amministrative in Sicilia tra Partito Dempocratico e M5S”.

“Abbiamo più motivi per cercare una convergenza, una visione europeista e la responsabilità sui fondi che arriveranno e dovranno essere investiti sul futuro e non usati in modo assistenziale.” – continua Ferrandelli – “E siamo alternativi a quelle forze populiste che pure stanno al Governo del paese e non vogliamo vadano al governo della regione. Se il Pd sceglierà il M5S come strategia di lungo periodo sceglie il populismo al governo: per la Sicilia sarebbe passare dalla padella alla brace”

“Un interessante ed importante confronto, quello svoltosi a Castel di Tusa – aggiunge Manuela Quadrante – con quelle forze politiche a noi affini per ideali e progettualità, e tanti amministratori locali siciliani, con i quali è possibile trovare delle convergenze che possono essere un’alternativa sia al populismo dilagante che all’attuale governo giallorosso, a partire dalle prossime amministrative autunnali”.