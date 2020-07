Monreale, vietata la vendita di bevande da asporto in bottiglie in vetro. Multe finito a 500 €

MONREALE – Urla e schiamazzi, vetri rotti a colpi di pietre, rifiuti abbandonati, urina, escrementi. Ci siamo occupati più volte delle lamentele e del degrado registrato dai residenti del centro storico al termine di ogni fine settimana, o dopo la festività del 3 maggio. Segni di inciviltà che, puntualmente, vengono segnalati dai cittadini anche alle autorità competenti. Quella che emerge è l’immagine di una città pericolosa, soggetta anche talvolta a disordini, risse, lancio di oggetti, con possibilità di danni per persone o cose.

Una situazione sottolineata tra le motivazioni che hanno spinto il primo cittadino, Alberto Arcidiacono, con una propria ordinanza, ad avviare un’attività di contrasto a questa situazione “per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica”, “per tutelare al massimo la salute e la sicurezza dei cittadini”.

È stata così vietata in tutto il territorio di Monreale la vendita di bevande in bottiglie e in bicchieri di vetro per asporto. Vietato anche il consumo e l’abbandono per strada di qualsiasi genere di bevande contenute in bottiglie di vetro. Una prima risposta per migliorare le condizioni di decoro e di sicurezza urbana. “L’iniziata è finalizzata a rendere la città il più possibile gradita, accogliente e ospitale”.

Assieme a questa decisione già presa, è stata invece preannunciata anche quella di aumentare i servizi di pulizia delle aree da rifiuti, di installare nuove telecamere, di avviare progetti culturali e mercati temporanei.

Intanto, chi verrà trovato a consumare bevande in contenitori in vetro sarà punito con una sanzione da 25 a 500 €.