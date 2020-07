Facciamo di Monreale un polo della moda, il progetto di WeStart

La notte della moda, che a Monreale nel 2017 portò decine di vip, ospiti del duo Dolce e Gabbana, è lo spunto che ha fatto accendere la lampadina. Monreale, città del mosaico, potrebbe diventare anche città della moda? È dal progetto di un gruppo di professionisti siciliani che viene fuori l’idea di creare a Monreale un polo della Fashion Technology.

A Monreale, in effetti, c’è già una scuola fondata sull’arte del mosaico per la presenza del famoso monumento normanno inserito nella World Heritage List. È l’istituto d’arte, oggi liceo artistico, che potrebbe anche aprirsi al design e alla moda.

Proprio questa è l’idea di WeStart, team di professionisti siciliani, che intende intraprendere l’iniziativa che mischia tecnologia e moda, due mondi che possono fondersi per dare vita a soluzioni innovative per l’industria della moda e del design.

In concreto l’idea prevede l’inserimento di un dipartimento di fashion tech nel liceo artistico cittadino, in modo da creare così un centro internazionale di design per capi di abbigliamento, con l’utilizzo di risorse tecnologiche innovative 4.0.

“Insieme con Manfredi Mercadante, referente di WeStart – dice l’ingegnere Dario Donato – stiamo portando avanti un progetto per la realizzazione di un fashion incubator, che possa essere l’unione tra creatività e tecnologia, in grado di rappresentare il nostra paese, in aggiunta alla realizzazione di un ecosistema che veda Palermo come centro all’interno di un network internazionale, costituto da accademie, società, incubatori, designers, investitori e sviluppatori”.

Monreale, secondo WeStart, è una città che ben si presta al progetto, per le sue risorse artistiche e architettoniche, per la distanza dal Capoluogo e dall’aeroporto. Nel corso dei prossimi giorni WeStart presenterà il progetto ai dirigenti del liceo artistico e all’amministrazione comunale e all’Assessorato Regionale alla cultura.