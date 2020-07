Decreto rilancio, bonus per chi acquista una nuova auto

Da mesi ormai il mercato auto sta vivendo una crisi senza precedenti che purtroppo ha messo a dura prova tutto il settore, causata dal lockdown per la pandemia di Coronavirus, scoppiata tra febbraio e marzo. Per stimolare il mercato dell’automobili, ritenuto tra quelli fondamentali del mercato, è stata introdotta la possibilità di usufruire di un bonus per l’acquisto dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, di un’auto meno inquinante.

Dunque chi decide di acquistare una vettura, anche in locazione finanziaria, nuova di fabbrica sono riconosciuti dei contributi.

Per l’acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un mezzo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell’agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo statale è parametrato al numero di grammi di anidride carbonica emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro.

Per l’acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di grammi di anidride carbonica, emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro.

Per l’acquisto di auto ibride o elettriche:

il bonus sale fino a 10 mila Euro (attualmente sono 6 mila) per l’acquisto di un’auto con emissioni tra 0 e 20 gr al Km, se si rottama la vecchia auto inquinante,

fino a 6500 Euro (attualmente sono 2500 Euro) per l’acquisto di un’auto con emissioni tra 21 e 60 gr al Km

Per l’acquisto di auto Euro 6 (con emissioni tra 61 e 110 gr al Km), e nel limite di valore della nuova vettura di Euro 40 mila: