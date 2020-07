Più Europa, Verdi e Azione Sicilia alla convention “Diritti al futuro! Sicilia chiama Più Europa”

Una monrealese alla convention di più Europa “Diritti al futuro! Sicilia chiama Più Europa”.

Si terrà domani sabato 18 luglio nello splendida cornice di Castel di Tusa, all’albergo museo l’Atelier sul mare, la convention di Più Europa, dal titolo “Diritti al futuro! Sicilia chiama Più Europa”.

All’incontro interverranno il segretario di Più Europa Benedetto Della Vedova, l’esponente nazionale Fabrizio Ferrandelli che ne sarà moderatore, oltre alla monrealese Manuela Quadrante e Chiara Guglielmo, entrambe portavoci regionali. Previsti inoltre interventi degli esponenti di Azione Sicilia, dei sindaci Giangiacomo Palazzolo e Francesco Italia e del responsabile regionale dei Verdi Carmelo Sardegna.

Un appuntamento importante in uno scenario di rara bellezza che vedrà le tre forze politiche insieme in un dibattito costruttivo in vista anche delle amministrative del prossimo ottobre che si svolgeranno in 61 comuni siciliani.

“La convention di Più Europa – spiega Manuela Quadrante – sarà un momento di confronto che vedrà la presenza di forze politiche affini come Azione e Verdi, per far fronte comune ed opporre la politica dell’assennatezza e della costruzione a quella dell’odio e dai facili slogan. Tanti gli argomenti, tra cui il prossimo appuntamento delle amministrative del 4 ottobre che si svolgeranno in Sicilia in ben 61 comuni, e che sarà il primo banco di prova dopo questa enorme crisi causata dalla pandemia”.