Monreale. Il Volontariato può essere ritenuto una grande risorsa per il Paese?

MONREALE – Non si fermano i ragazzi di “Basta Crederci”. Ripulito lo spazio esterno e il terreno che si trova attorno alla Scuola Pietro Novelli.

“… L’erba era alta più di due metri! C’era una fitta vegetazione, non si poteva entrare dall’ingresso al giardino, motivo per il quale abbiamo dovuto creare un varco per entrare piano piano… la settimana prossima saranno definiti i lavori…”

“Monreale è la nostra casa, è la nostra terra. Monreale deve rinascere e noi, nel nostro piccolo ma, con sacrificio, desideriamo farla riemergere. Siamo stanchi ma felici e soddisfatti del lavoro svolto ” – queste le parole di Piero Faraci, coordinatore del gruppo.

– Cosa vi ha spinto in questa grande opera di bonifica del territorio?

“La voglia di riscattare il nostro Paese, la voglia di riscattare noi stessi e renderci utili intraprendendo un’opera di bene utile alla collettività.

Naturalmente colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la nostra azione, in perfetta sintonia con l’amministrazione comunale, a partire dal Dirigente scolastico B. Moneti a Ninni Di Salvo “di villa e giardini” che ci fornisce le attrezzature ed è operativo al 100%, e volevo soprattutto ringraziare i ragazzi di Basta Crederci: Vittorio Pumo, Giovanni Di Bella, Domenico Polizzano, Alessandro Cassarà e Giovanni Terranova, coordinatore dei volontari di Palermo che operano a Monreale con Antonio Lombardo e Piero Partanna – continua Piero Faraci – e la ditta New System Services che si occupa del ritiro delle sterpaglie e dei rifiuti, coordinata dall’assessore Salvatore Grippi”.

Ci si chiede, a questo punto, se il volontariato, attività di aiuto gratuito e spontaneo, può essere ritenuto una grande risorsa di supporto per il Paese!

Vediamo quali risposte erano giunte ad una serie di domande poste effettuate nei giorni scorsi attraverso il gruppo facebook “Monreale come la vorresti?”.

Su 48 partecipanti in 44 avevano risposto “Sì, la collaborazione tra cittadini e amministrazione è fondamentale in ogni modo e in ogni senso”.

Tuttavia in 4 avevano risposto “No, io non farei mai parte di un gruppo di volontariato in quanto svolge << un’attività spontanea e gratuita>> anche se a beneficio del Paese”.

Alcuni partecipanti al gruppo di “Monreale come la vorresti?” tenevano a sottolineare che l’azione dei volontari non può essere sostitutiva delle azioni che devono essere intraprese dall’amministrazione comunale, deve bensì essere soltanto “un aiuto” per il Paese.

Seguivano i commenti dell’assessore Luigi D’Eliseo che ringraziava il gruppo Basta Crederci e il suo coordinatore Piero Faraci e di Santina Alduina (consigliere comunale) la quale scriveva che “l’opera svolta dai volontari di Basta Crederci va oltre il volontariato e dovrebbe essere uno stimolo per ognuno di noi…”, unendosi così al sindaco Alberto Arcidiacono, che in segno di riconoscimento, qualche giorno prima, aveva conferito l’encomio ai ragazzi di Basta Crederci “per la professionalità e l’impegno profuso in occasione dei lavori di bonifica e di sistemazione nelle Aree Urbane della Città di Monreale”.

Per concludere, se è vero che l’Unione fa la Forza, è anche vero che un Paese unito e “rispettoso” che collabora con le istituzioni, è un paese che ha un futuro, un futuro migliore.