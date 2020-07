Monreale, clausola sociale, spurgo di caditoie e griglie stradali, pulizia stradale e del verde: pubblicato il nuovo bando rifiuti

MONREALE – Pubblicato il bando di gara per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta. trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel comune di Monreale.

L’appalto, del valore di 3.700.000 €, avrà la durata di un anno.Il bando di gara specifica l’applicazione della clausola sociale che prevede l’assunzione del personale attualmente impiegato dalla ditta che sta fornendo il servizio. Si tratta di 78 unità. Oltre agli ex ATO, la clausola garantisce l’occupazione per i cosiddetti ex Tech, impiegati da quando il servizio è passato dalla Mirto alla New System Service.

Rispetto agli appalti precedenti, con il nuovo previsti una serie di servizi aggiuntivi e complementari:

1. spurgo di caditoie e griglie stradali;

2. pulizia segnaletica stradale;

3. interventi di disinfestazione e derattizzazione;

4. interventi di disinfezione per sanificazione ambientale;

5. interventi di diserbamento;

6. interventi di cura e piccola manutenzione del verde urbano e delle aree cimiteriali;

7. interventi di cura e piccola manutenzione delle aree esterne di pertinenza degli istituti scolastici;

8. potature di alberature, taglio ed asportazione di rami pericolanti.

Il servizio inoltre dovrà essere svolto e organizzato con l’obiettivo di innalzare le percentuali di raccolta differenziata, almeno al 65% come previsto dalla norma, e per consentire di raggiungere e/o superare gli obiettivi di base prefissati dalla normativa, privilegiando nell’ordine:

la prevenzione della produzione del rifiuto;

il riutilizzo dei prodotti;

il riciclaggio di alta qualità.

L’affidamento dell’appalto avverrà mediante procedura aperta. Verrà seguito il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che tiene conto anche di una componente tecnica.

Scadono il 20 agosto 2020 i termini per partecipare. Questa verrà valutata sulla base delle certificazioni possedute, del rating di legalità rilasciato dall’autorità per la concorrenza e il mercato, delle attrezzature che verranno implementato nel territorio (cestini gettacarte, bidoni, compostiere domestiche, cassonetti stradali), della tipologia dei veicoli utilizzati per la raccolta e per il trasporto dei rifiuti. All’offerta tecnica sarà attribuito un punteggio massimo pari a 75 punti, all’offerta economica un punteggio massimo di 25 punti.