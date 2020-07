Complesso museale “Guglielmo II”, oltre due milioni di euro dalla Regione

Pupella: “Saranno eseguiti interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione di una caffetteria, di un ristorante e di sale polifunzionali ed espositive”. Intravaia: “Un grande lavoro in piena collaborazione tra gli enti per poter recuperare un finanziamento revocato nel 2015”

MONREALE – Un finanziamento regionale di 2 milioni 327 mila euro. È questa la somma che permetterà al complesso “Guglielmo II” di diventare uno dei poli museali più prestigiosi del meridione d’Italia, contribuendo così a promuovere il turismo e rilanciare l’economia.

A darne notizia è il primo cittadino Alberto Arcidiacono che, sin da quando si è presentato agli elettori, ha espresso il suo proposito di creare valide occasioni di crescita e sviluppo su urbanistica, turismo e cultura. “Il futuro economico e sociale della nostra Monreale dipende da queste opere finanziate -dichiara il primo cittadino – sulle quali si mantiene alta la nostra attenzione e il nostro impegno. La ripartenza della città, il suo cammino nuovo e rinnovato, ha inizio proprio da questi interventi attraverso i quali si attua la svolta di cui ogni monrealese ha bisogno. Da cittadini e da amministratori, quindi, sentiamo forte la necessità di adoperarci per poter coltivare sempre la speranza di un futuro migliore. Siano grati alla giunta Musumeci per averci offerta questa grande opportunità”.

“Oltre a completare la parte museale della struttura – afferma l’assessore Geppino Pupella – sono in programma degli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione di una caffetteria, di un ristorante e di sale polifunzionali ed espositive che completano il museo multimediale”. “Un grande lavoro è stato svolto in piena collaborazione tra gli enti – dichiara il Presidente Marco Intravaia – per poter recuperare un finanziamento revocato nel 2015. Non potevamo abbandonare un progetto così ambizioso come quello che determinerà la rinascita del nostro patrimonio monumentale. I lavori potranno iniziare in tempi brevi”.