Palermo si sveglia così: strade ricoperte di fango, auto da recuperare e traffico in tilt (FOTO)

PALERMO – Due sottopassi ricoperti di fango, squadre di vigili del fuoco e della protezione civile al lavoro per togliere l’acqua con le idrovore e per recuperare le autovetture. Lunghe code già dalle prime ore del mattino sia in direzione Trapani che in direzione Messina, a causa dei due tratti chiusi di viale Regione Siciliana. Traffico in tilt anche sui due svincoli del motel Agip e di viale Lazio. Auto incolonnate per tutta la mattina. Si presenta così viale Regione siciliana, dopo il violento nubifragio che ha bloccato la circolazione della città e i collegamenti con l’autostrada.

Per il momento non ci sono vittime accertate. Dimesso oggi dall’ospedale di «Villa Sofia» di Palermo l’unico minorenne ricoverato ieri per ipotermia. Lo hanno riferito le autorità sanitarie presenti alla riunione del Centro coordinamento soccorsi della Protezione civile, convocata presso la prefettura. La protezione civile e i vigili confermano: “Non c’è traccia dei dispersi”. Ieri, dopo la dichiarazione di un testimone alla questura, erano iniziate le ricerche di due persone. Nessun corpo nelle automobili ripescate nel sottopasso di viale Regione Siciliana all’altezza di via Leonardo Da Vinci. Le operazioni di recupero delle autovetture iniziate ieri pomeriggio sono continuate tutta la notte e proseguite questa mattina. Sono oltre duecento le auto distrutte dalla furia dell’acqua.