Nuovo parcheggio nell’ex stazione ferroviaria, il comune presenta il progetto

MONREALE – È stato presentato al Ministero per le infrastrutture nell’ambito del programma di azione e coesione complementare al Pon “Infrastrutture e reti 2014/2020″ un progetto per il miglioramento dell’accessibilità turistica nella cittadina normanna, realizzato dai tecnici dell’Area Pianificazione del territorio del Comune di Monreale, su direttiva dell’assessore ai servizi a rete Geppino Pupella. L’ingegnere Pupella, inoltre, ha coordinato tutte le fasi tecniche e amministrative per la presentazione della proposta progettuale, in base all’avviso pubblico, dove erano stati stabiliti modalità e termini.

“Ringrazio i tecnici del comune e i professionisti esterni – ha dichiarato Pupella – che hanno prestato gratuitamente la loro collaborazione per realizzare lo Studio di fattibilità relativo al sistema integrato delle aree di sosta a valle del centro storico e dei sistemi di risalita, anche attraverso sistemi di trasporto pubblico ecocompatibili”.

L’intervento progettuale, prevede la realizzazione di una grande area a parcheggio che sorgerà nell’ex Stazione Ferroviaria per il quale l’amministrazione Arcidiacono ha richiesto il contributo. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Alberto Arcidiacono, che ha posto tra le sue priorità l’avvio di questa importante infrastruttura e dall’assessore con delega Unesco Ignazio Davì. “La valorizzazione del sito ―afferma – Davì – Palermo arabo normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale è fortemente legata alla creazione di infrastrutture e la realizzazione di questa nuova area a parcheggio darà un notevole contributo alla piena fruizione del patrimonio Unesco”.