Monreale, paura tra i residenti del condominio il Quadrifoglio dopo il nubifragio (video)

Monreale, nubifragio e paura per i residenti del condominio "Il Quadrifoglio" Monreale, nubifragio e paura per i residenti del condominio "Il Quadrifoglio" Publiée par FiloDiretto Monreale sur Mercredi 15 juillet 2020

MONREALE – Ore 17,25 del 15 luglio. Attimi di paura per i residenti del “Quadrifoglio”. Un fiume di acqua si è riversato nel terreno antistante il condominio a valle dell’abbeveratoio di Monreale, in via Pietro Novelli alta. Per i suoi residenti la paura di rivivere il dramma del 3 novembre 2018, quando il terreno franò e il fango invase alcune stanze degli appartamenti del pian terreno.

“Siamo intervenuti in tempo con i volontari di Overland per ripulire le grate intasate dalle sterpaglie – spiega l’assessore Nicola Taibi, con delega alla Protezione Civile – e in pochi minuti l’acqua è defluita regolarmente”.

Diversi gli interventi nelle frazioni del paese durante il potente nubifragio che ieri ha investito la Sicilia occidentale, ma la conta dei danni non riporta un bilancio drammatico.

“È caduta in poche ore l’acqua che cade in un anno – spiega Taibi -. Avevamo fatto pulire le caditoie a monte. Ma come accade sempre con le prime acque, vengono trasportati detriti e sterpaglie che intasano le caditoie e le grate”.

Diversi i negozi e le abitazioni al piano terra invase dall’acqua, a causa dei tombini saltati per l’eccessiva acqua che le fognature non riuscivano a gestire.

A Grisì si è riversato un po’ di fango nelle strade, ma già nel corso della giornata verranno inviati dei mezzi per ripulirle.

Un tratto di via Cannolicchio bassa è stato chiuso, per una buca formatasi in un punto interessato da lavori in corso.