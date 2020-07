Il tempo per le prossime ore: bello, ma a tratti instabile

Dopo la violenta ondata di maltempo che si è abbattuta su Palermo, a causa di un’area prettamente instabile posizionata in prossimità dell’Isola, il tempo a partire da oggi tornerà stabile. A tratti però, soprattutto nella giornata di domani, potremmo avere ancora dell’instabilità intorno alla città con nubi che si formeranno in prossimità dei rilievi.

Vediamo nel dettaglio cosa accadrà tra oggi e domani.

Oggi

La giornata proseguirà con il bel tempo, ad eccezione di qualche addensamento o formazione di cumulonembi, ma in rapido dissolvimento. Nelle zone interne invece, persisterà ancora il rischio di qualche precipitazione. Le temperature massime si manterranno intorno ai 26-27 gradi con venti deboli settentrionali.

Venerdì 17

Nella notte debole vortice depressionario a ovest della Sicilia che porterà alla formazione di nubi. A partire dal mattino la situazione peggiorerà poiché l’avvicinarsi della depressione porterà molta nuvolosità sull’intera provincia di Palermo, con una bassa probabilità di precipitazioni. Al pomeriggio ancora nubi in città e in provincia dove non si esclude qualche precipitazione. In serata netto miglioramento.

Le temperature massime si manterranno sempre tra i 26 e i 27 gradi con venti nella prima parte della giornata di Scirocco e poi nella seconda di Maestrale, ma sempre deboli.