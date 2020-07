Temporali in arrivo su Palermo, previsto lieve calo termico

Quella di domani sarà una giornata caratterizzata dalla massima instabilità meteorologica a causa dell’arrivo di una “mini” perturbazione dal Nord Africa che porterà alla formazione di temporali anche intensi.

Proprio come un anno fa, il 15 luglio 2019, nubi sempre dal Nord Africa colpivano il palermitano fino alle coste orientali della Sicilia. Lo stesso potrebbe accadere dopo circa 365 giorni.

Proprio come descrivono i bollettini del consorzio Lamma e del servizio meteorologico internazionale windy.com, i temporali potrebbero arrivare nel pomeriggio, mentre le prime nubi le potremmo incontrare già in tarda mattinata.

Vediamo nel dettaglio cosa accadrà in questa seconda parte della settimana.

Mercoledì 15

Al mattino cielo in prevalenza sereno, sia in città che in provincia. Addensamenti a partire dal pomeriggio che a partire dalle 15:00 porteranno precipitazioni e temporali, anche di forte intensità. Fenomeni in attenuazione a partire dalla sera quando la perturbazione scivolerà verso il messinese. Temperature in calo con massime previste intorno ai 27-28. Venti da deboli a moderati nord-occidentali.

Giovedì 16

Giornata piuttosto tranquilla, ad eccezione di qualche addensamento a ridosso dei rilievi della città. Possibili precipitazioni ancora nelle zone dell’entroterra, ma comunque non molto significativi. Massime in lieve aumento con picchi di 30-31 gradi.