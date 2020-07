“Palermo sospesa, c’è il Festino che non c’è”: il film di Santa Rosalia (VIDEO)

Il Festino di Santa Rosalia è un evento sentitissimo per Palermo e i palermitani. Non solo quelli che abitano nel Capoluogo ma per tutti quelli sparsi nel mondo. L’anno 2020 sarà ricordato come in “Festino che non c’è”. A causa delle prescrizioni dovute all’emergenza Covid19, quest’anno la festa tanto amata dai palermitani in onore della Santuzza non ci sarà. Niente carro in giro per il Cassaro, niente “Babbaluci” e niente “masculiata” e folla al Foro Italico.

Ma l’amore per la Santa protettrice di Palermo. Anzi, con la sua assenza quest’anno viene ancora di più amplificato. I festeggiamenti quest’anno vanno in rete con “Palermo sospesa – c’è il Festino che non c’è”. Si tratta di un film, scritto e diretto da Costanza Quatriglio. (Produzione esecutiva Centro Sperimentale di Cinematografia – sede Sicilia).