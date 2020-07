La prof.ssa Giannino lascia il Basile-D’Aleo, guiderà il Convitto Nazionale G. Falcone

PALERMO – È stato pubblicato dall’USR Sicilia l’elenco dei nuovi incarichi assegnati ai Dirigenti Scolastici per l’anno scolastico 2020/2021.

La prof.ssa Concetta Giannino dopo tanti anni lascerà la guida dell’istituto Basile-D’Aleo. L’ufficio scolastico regionale le ha affidato la direzione del Giovanni Falcone di Palermo.

Torna alla guida di un istituto scolastico la prof.ssa Chiara Di Prima. Dopo la lunga esperienza alla guida del Pietro Novelli di Monreale la Di Prima, in seguito alla fusione degli istituti A. Veneziano e P. Novelli, si era vista assegnare la direzione dell’istituto Guglielmo II. In quell’occasione aveva optato per un incarico in posizione di comando al Ministero della Pubblica Istruzione. Da settembre tornerà a dirigere una scuola. Si tratta del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Palermo.

Lascerà l’istituto comprensivo di San Cipirello la prof.ssa Elvira Enza Mulé, che passa all’istituto comprensivo Pitré – Manzoni di Castellammare del Golfo.

Andrà invece al Santi Savarino di Partinico la prof.ssa Vincenza Vallone, che lascia la guida dell’istituto comprensivo Navarra di Alcamo.