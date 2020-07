Inizio settimana lievemente instabile su Palermo, calo termico

Sta per arrivare una settimana piuttosto fresca sull’Italia per via di correnti settentrionali, scivolate sulla Penisola da un fronte freddo. Non sono previste ondate di calore eccessive e le temperature si manterranno in linea con le medie stagionali. Martedì invece, potremmo vedere qualche temporale nell’entroterra siculo per via di correnti fresche in ingresso sull’Isola.

Vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Lunedì 13

Giornata stabile e soleggiata, eccetto il transito di velature e di nubi sulle zone montane, senza però precipitazioni. Le temperature massime si manterranno pressoché stazionarie o in leggera diminuzione soprattutto in città con valori in generale al di sotto dei 33 gradi. Presenti ancora venti settentrionali a tratti moderati sulle zone costiere. Mari poco mossi.

Martedì 14

Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Addensamenti pomeridiani sui rilievi dell’intera provincia dove non mancherà qualche isolato rovescio e temporale. Temperature stazionarie stazionarie ovunque e in generale nella norma. Venti deboli.