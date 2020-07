Monreale, nuovo servizio navetta dal parcheggio Torres al centro, sabato e domenica, dalle ore 20,00 alle 24,00

MONREALE – Da domani, sabato 11 luglio, entrerà in vigore un nuovo servizio bus navetta che farà la spola dal parcheggio Torres alle piazze Guglielmo II e Vittorio Emanuele, nei giorni di sabato e domenica, dalle ore 20,00 alle 24,00. Il Servizio navetta sarà effettuato delle Autolinee Giordano.

“Il servizio deI bus navetta consentirà a turisti, cittadini e visitatori – dichiara il sindaco Alberto Arcidiacono – di parcheggiare senza stress, sapendo che il bus navetta lo accompagnerà sino a pochi metri dal centro storico cittadino dove sorgono gli splendidi capolavori arabo-normanni”.

Dalle ore 16,00 di oggi, inoltre, é entrato in vigore il nuovo piano viario, che avevamo anticipato, messo a punto dalla Polizia municipale che caratterizzerà la “buffer zone” del complesso monumentale patrimonio UNESCO.

Il piano viario consiste nella istituzione di una area pedonale nelle piazze Guglielmo II e Vittorio Emanuele, esteso alla via Dante Alighieri. È stato istituito inoltre il senso unico nella via Roma in direzione Piazza Vittorio Emanuele. È altresì stato istituito il senso unico nella via Arcivescovado in direzione via Cappuccini.