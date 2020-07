Programma della Serie A di Luglio

Il calendario della Serie A è fitto di appuntamenti da non perdere anche per quanto riguarda il mese di luglio, che vedrà sfidarsi con un ritmo certamente inconsueto tutte le squadre intente a guadagnare posti in classifica. Questo campionato è sicuramente particolare: per recuperare il tempo perduto per via del lockdown e dell’emergenza Covid-19 non si è potuto fare a meno di concentrare i match. Il risultato? Ci sono giornate con ben 6 partite in programma, alcune delle quali si svolgeranno in contemporanea. Conviene dunque consultare il calendario e selezionare i match più interessanti: gli imperdibili di questo campionato di Serie A.

Vediamo qual è il programma: la Serie A su Sky a luglio, le partite che saranno visibili in diretta TV e che gli abbonati potranno seguire in tutta comodità dal proprio divano di casa.

Serie A: programma della 31ma giornata

Dal 7 al 9 luglio 2020 ci saranno ben 10 partite in sole 3 giornate da seguire e la maggior parte di queste saranno visibili su Sky Calcio, che ne trasmetterà in diretta 7 su 10.

Il big match di questa 31ma giornata di campionato è senza dubbio quello in programma per il 7 luglio: Milan-Juventus, che si sfideranno alle 21.45 a porte chiuse come ormai ben sappiamo. A precedere questa partita ci sarà la sfida tra Lecce e Lazio, anche questa da non perdere ma saranno in realtà davvero molti i match che nei prossimi giorni vale la pena seguire in diretta.

Mercoledì 8 luglio è una giornata che da calendario risulta bella carica di appuntamenti: 2 le partite in programma per le 19.30 (Fiorentina-Cagliari e Genoa-Napoli) mentre alle 21.45 saranno ben 4 (Atalanta-Sampdoria, Bologna-Sassuolo, Roma-Parma e Torino-Brescia).

Giovedì 9 luglio sarà invece il turno di Spal-Udinese (in programma per le 19.30) e di Verona-Inter (alle 21.45).

Serie A: il programma della 32ma giornata

Dall’11 al 13 luglio saranno ancora 10 i match da seguire, ma senza dubbio alcuni sono più attesi e importanti di altri, anche ai fini della classifica finale. Sabato 11 saranno in diversi a seguire Juventus-Atalanta, anche se la capolista non sembra rischiare molto in questo match che dovrebbe semplicemente farle guadagnare qualche punto in più in classifica.

Sarà trasmesso in diretta TV su Sky Calcio anche il big match Napoli-Milan, in programma domenica 12 luglio alle 21.45, mentre il giorno successivo sempre in serata sarà il turno di Inter-Torino.

Serie A: il programma della 33ma giornata

Nella 33ma giornata di Serie A, dal 14 al 16 luglio, ci saranno interessanti partite da seguire ma nessun big match di quelli proprio imperdibili. Merita sicuramente Milan-Parma che potrebbe riservare delle belle sorprese ed è in programma per il 15 luglio alle 19.30, così come SPAL-Inter il 16 luglio alle 21.45. Gli juventini invece non possono perdere il match contro il Sassuolo del 15 luglio, sempre in serata.

Serie A: il programma della 34ma giornata

La 34ma giornata di Serie A, dal 18 al 20 luglio 2020, sarà altrettanto ricca di appuntamenti e colpi di scena ma c’è un big match che non si può proprio perdere. Juventus-Lazio si terrà il 20 luglio alle 21.45 e vedrà scendere in campo la prima e la seconda in classifica.