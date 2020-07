Misure anticovid, il MIUR finanzia 160 mila euro per l’adeguamento delle scuole monrealesi

Accolto il progetto del Comune di Monreale per adeguamento e adattamento scuole

MONREALE – Il MIUR finanzia il Progetto del Comune di Monreale per l’adeguamento delle scuole alle misure anticovid. Ottenuti 160 mila euro per adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche per il Coronavirus .

Al fine di programmare la ripartenza dell’anno scolastico, l’amministrazione comunale, intanto, ha organizzato stamane in Sala Rossa un incontro con i dirigenti scolastici degli istituti del territorio per analizzare le linee guida scuola approvate lo scorso 26 giugno dal Governo nazionale. L’incontro è stato presieduto dal sindaco Alberto Arcidiacono e dall’assessore alla Pubblica Istruzione Rosanna Giannetto.

L’amministrazione ha sollecitato i dirigenti scolastici e i rappresentanti di plesso degli istituti di ogni ordine e grado, di rilevare le criticità attraverso la compilazione di una scheda tecnica in cui elencare i fabbisogni specifici delle proprie strutture al fine di programmare ed eseguire in tempo utile, gli interventi per arrivare preparati all’inizio del nuovo anno scolastico.