Monreale, arrivano i primi turisti dal Nord, un pullman con sole 17 persone

MONREALE – Vedere i primi turisti a Monreale sembra quasi un miraggio. Dopo oltre tre mesi di lock down, in giro per la città gente in visita delle bellezze normanne e per assaggiare le tipiche pietanze monrealesi.

Questa mattina il primo pullman con diciassette turisti provenienti dal Nord Italia è arrivato nel parcheggio Cirba-Torres, vedere scendere dal mezzo i visitatori sembra quasi riportare il luogo alla normalità. Tranne per gli ingressi giornalieri, quando si contavano centinaia di arrivi giornalieri. Mentre, quella di oggi è una timida ripartenza che lascia sperare ma di certo ci vorrà del tempo ancora.

Al momento il turismo non decolla. Certo non si prevedevano i numeri degli scorsi anni dopo la pandemia, però così restando le cose gli incassi non promettono nulla di bello per i tanti commercianti, artigiani e ristoratori che vivono di questo.

Crisi nera anche per il chiosco del parcheggio che dava il benvenuto agli ospiti con succhi d’arancia e prodotti tipici siciliani. “Purtroppo non possiamo riaprire – racconta Silvana Lo Iacono gestore del posto – per un pullman che arriva una volta tanto e dieci auto al giorno non vale la pena buttare merce che non sarà consumata e andrà a male”.