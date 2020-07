Perna chiude e il Comune premia la storica attività monrealese

Dopo 80 anni di attività ha chiuso la storica friggitoria della famiglia Perna che stamane, in Sala Rossa, ha ricevuto lo stemma del Comune di Monreale realizzato in mosaico dal maestro Giosuè Cangemi. A consegnare questo prestigioso riconoscimento sono stati il sindaco Alberto Arcidiacono e il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, alla presenza della giunta comunale e dei promotori dell’iniziativa Salvo Giangreco e lo stesso maestro Giosuè Cangemi che ha realizzato e donato l’opera. Presenti Salvatore e Giovan Battista Perna che hanno proseguito l’attività avviata 80 anni fa dal padre Antonino Perna e i familiari nipoti e pronipoti che hanno ringraziato l’amministrazione Arcidiacono per questo gesto di grande attenzione nei confronti della loro attività e tutti i cittadini monrealesi che sono stati sempre legati alla loro friggitoria che ha rappresentato un vero punto di incontro di numerose generazioni.

“Siamo qui – ha detto il sindaco Arcidiacono – per ricordare la fine di un viaggio che ci auguriamo possa continuare. Grazie per averci accompagnato ricorderemo questo momento pensando al futuro e a tutta la famiglia che ha collaborato in tutti questi anni”.