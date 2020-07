Arrivano i primi turisti e i volontari di Basta crederci puliscono la scalinata di via Torres (FOTO)

Non si fermano gli interventi del gruppo “Basta crederci” dei percettori del reddito di cittadinanza monrealesi che non vogliono stare con le mani in mano ma vogliono contribuire a far bella la città con continue attività di pulizia e bonifica. Questa mattina il gruppo ha operato lungo la gradinata Torres, che dal parcheggio comunale conduce sino in via Torres. Si tratta di una strada attraversata per lo più dai turisti che scelgono di venire a visitare la città normanna.

Abbiamo deciso di pulire la scalinata e le aiuole per per i turisti, in modo tale che vengano accolti in maniera dignitosa a Monreale. La scalinata – divenuta Luogo di ritrovo di giovani – e le aiuole laterali erano invasi dalle bottiglie in vetro e rifiuti di ogni genere ma anche di erbe infestanti.

I volontari del gruppo Basta Crederci hanno rimosso grossi cumuli di spazzatura e hanno riempito decine di sacchi che saranno portati via dai dipendenti della New System. “Grazie ancora a Ninni Di Salvo del servizio ville e giardini del Comune per il suo prezioso contributo”, dicono i volontari.