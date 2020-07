Al via il Premio DonnAttiva. La manifestazione ritorna martedì a Villa Malfitano

MONREALE – Il Premio “DonnAttiva” giunge alla sua XII edizione. A promuoverlo l’associazione “DonnAttiva” di Monreale, presieduta dalla giornalista Ina Modica, in collaborazione con diversi partner ed enti pubblici che hanno assicurato il patrocinio. Tra gli altri l’Assemblea Regionale Siciliana, comune di Monreale, Logos, Logo Med, Fondazione Sicilia, Ordine dei Giornalisti di Sicilia, Associazione Siciliana della Stampa – Comitato Pari Opportunità, Caritas, Unicredit, Euro Manager Sanità – Consorzio Area e Vita, Zuccaro Designer e Daniela Cocco.

La manifestazione, nata a Monreale nel 2003 come “Premio Giornalismo in rosa”, è in programma martedì 7 luglio, a partire dalle 19, nella splendida cornice di Villa Malfitano, in via Dante. Riceveranno il premio undici donne e due uomini – a testimonianza della ferma volontà di valorizzare e promuovere l’identità di genere – per l’impegno che, giorno per giorno, profondono a vantaggio della collettività, offrendo un valido esempio di professionalità ed intraprendenza in un contesto in continuo divenire.

L’edizione 2020 si sarebbe dovuta tenere lo scorso marzo, ma la pandemia ha costretto l’associazione a rinviare il Premio. Adesso si vuole promuovere una ripartenza reale, tramite un’occasione di confronto e riflessione.

“Abbiamo voluto riproporre il Premio –dichiara Ina Modica – fuori dal periodo canonico dell’8 Marzo, ma nel rispetto delle misure anti-covid per dare anche noi un contributo alla ripresa. Inoltre, stiamo lavorando alla pubblicazione di un libro di testimonianze, legate al modo in cui le socie e tante professioniste hanno vissuto la pandemia. La forza dell’associazione risiede nella nostra capacità di fare rete”.

La conduzione della cerimonia di premiazione è affidata a Giada Adelfio. Questo, invece, l’elenco dei premiati di quest’anno: Catena Fiorello, Francesca Cacciola, Beatrice Casamassa, Daniela Crimi, Giusy Fabio, Giulia Giuffrè, Nadia Lo Bosco, Vania Pistolozzi, Agostina Porcaro, Roberto Puglisi, Margherita Rizza, Fabio Venturella e Pamela Villoresi. Menzioni per Alessandra Palma e Marta Pasquini.