Oggi il picco del caldo, da domani temperature in calo

Ci si avvicina al fine settimana e si vuol sapere che tempo farà nelle prossime ore. A partire da questa notte si infiltreranno fresche correnti atlantiche che favoriranno la formazione di numerosi temporali. La perturbazione atlantica in arrivo, aggredirà con maggior decisione l’Italia nella giornata di venerdì, quando porterà molti rovesci e temporali, anche di forte intensità, al Nord e medio versante adriatico.

Nel fine settimana questa stessa perturbazione scivolerà lungo la nostra Penisola ponendo fine al caldo intenso, almeno per ora. Vediamo insieme cosa ci attenderà in questi giorni.

Venerdì 3. Giornata prevalentemente soleggiata a Palermo e in provincia eccetto della nuvolosità in formazione sui rilievi. Temperature in lieve calo con punte di 28-29 gradi in città. Venti moderati settentrionali e mari poco mossi.

Sabato 4. Nubi in aumento sui settori occidentali dell’Isola. Qualche possibile rovescio lo potremmo trovare nelle zone costiere per via delle nubi in formazione sul Tirreno. Temperature in ulteriore calo con massime intorno ai 26 gradi. Venti di Maestrale moderati.

