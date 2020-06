A Monreale blitz ormai continui del gruppo Basta Crederci

È sempre più attivo a Monreale il gruppo nato dall’idea di alcuni percettori del reddito di cittadinanza che non vogliono stare sul divano ad attendere che gli venga consegnato l’assegno mensile. Il gruppo di “Basta crederci” non ci sta e si impegna con continui blitz per bonificare, pulire, sistemare grosse porzioni del territorio degradate e abbandonate.

Ultimo in ordine di tempo è l’intervento eseguito dai volontari in via Salita Caputo. Qui è stata eseguito il decespugliamento delle erbacce che invadevano la cosiddetta “Montagnella” e che creavano una situazione di rischio per i residenti non solo per la presenza continua di insetti ma anche per il rischio incendi.

Altre numerose incursioni del gruppo monrealese dei percettori del rdc sono avvenute nei giorni scorsi. I volontari hanno eseguito lavori di pulitura dei bordi stradali in via Cretazzi, lavori di bonifica tra via Arcivescovado e via Cappuccini, negli spazi esterni della scuola del Veneziano, in via Odigitria, via Pio La Torre e via del Carmine, nella scuola Pietro Novelli, via Tre Canali. Sono state anche asfaltate due buche. È stata anche bonificata la villa Comunale di Aquino riportata ad uno stato decente e fruibile. Qualcuno però ha pensato bene di incendiare i rifiuti lasciati dai volontari in attesa di essere recuperati dai dipendenti della New System.

Spesso il gruppo di attivisti è supportato dal Comune che fornisce materiali e strumenti. Altre volte il gruppo beneficia anche di prestazioni gratuite offerte da aziende private. L’impegno dei volontari di certo non finisce qui e altri interventi sono previsti nel corso dei prossimi giorni.