Videosorveglianza, 15 telecamere potrebbero a breve controllare Monreale

MONREALE – In totale sono quindici le telecamere che potrebbero essere installate in città. Il progetto è stato lanciato dal sindaco Alberto Arcidiacono. Appena acquistate, le telecamere verranno disposte nelle zone più critiche della città con l’obiettivo di svolgere un’attività sia preventiva che di controllo.

II Sistema prevede la realizzazione di una piattaforma di Sicurezza lntegrata che renda disponibili a forze di Polizia e Polizia locale strumenti per garantire I’ordine e la sicurezza pubblica. La scelta di realizzare tale piattaforma deriva da specifiche necessità di prevenzione e repressione di reati ed altri illeciti derivanti da uno scadimento delle condizioni di sicurezza del contesto territoriale. In passato un impianto di videsorveglianza era stato installato ma poi non venne mai acceso.

Invece, da quattro mesi, occhi puntati su piazza Vittorio Emanuele che viene sorvegliata 24 ore su 24 da una telecamera che a ventaglio riprende il luogo.

I mezzi di videosorveglianza serviranno anche da deterrente per i furbetti delle zone a traffico limitato. Visto che è nell’intenzione dell’amministrazione di chiudere alle auto anche via Dante, dove saranno posti dei piloni per delimitarla a zona pedonale.