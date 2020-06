Tanica di benzina in fiamma davanti un tabacchi alla Molara, indagini della Polizia

Una tanica contenente liquido infiammabile è stata data alle fiamme questa notte davanti ad un tabacchino che si trova nella piazzetta di Borgo Molara. Le fiamme sono state spente dai Vigili del fuoco.

Sul posto per le indagini la Polizia di Stato e la Scientifica alla ricerca di tracce che possano far risalire ai responsabili. Non è nuova l’attività a intimidazioni, lo scorso ottobre vennero sparati colpi di arma da fuoco sulla saracinesca. Gli investigatori stanno analizzando le immagini del sistema di videosorveglianza per cercare di identificare l’autore.