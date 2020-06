Ladri di piante in azione: rubano fiori in pieno centro storico, lo sgomento del proprietario

A inizio mese un uomo ha portato via una pianta che era posizionata nelle vicinanze della cosiddetta piramide in vetro in piazza Vittorio Emanuele

MONREALE – Hanno abbellito l’esterno del loro locale con delle piantine regalando decoro anche al centro storico. I titolari de La Bodeguita dei sapori aveva posizionato dei vasi con dei fiori per rendere ancora più bella e suggestiva via Roma. Stanotte qualcuno ha fatto sparire una delle piante. Lasciando l’amaro in bocca e il disgusto per questo gesto di poca civiltà.

Il ladro o vandalo ha lasciato il vaso, razziando solamente la piantina. Grande indignazione sui social per l’atto compiuto da ignoti, un gesto del tutto inspiegabile che ha riempito di rabbia i proprietari e i residenti. Nessuna traccia, per il momento, su chi possano essere i responsabili dietro al furto. Difficile individuarli visto che la zona non è dotata di videocamere di sorveglianza.

“Volevamo dire alla persona che sta notte si è divertita a rubare le piante, che bastava chiedere perché una piantina costa 2 euro. Che paese ridotto alla frutta”, commentano i gestori sui social.

A Monreale non è il primo furto che avviene. A inizio mese un uomo ha portato via una pianta che era posizionata nelle vicinanze della cosiddetta piramide in vetro in piazza Vittorio Emanuele. L’episodio era stato ripreso da una videocamera di sorveglianza.