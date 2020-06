Cannabis legale, manifestazione a Palazzo delle Aquile

PALERMO – Stamattina alle ore 10 dinanzi Palazzo delle Aquile ed in

contemporanea Roma in piazza Montecitorio, si è svolta la manifestazione organizzata dal Comitato Esistono i Diritti, per chiedere una regolamentazione dell’uso della Cannabis in Italia dal titolo. “Io coltivo meglio legale”.

Il Comitato, presieduto da Alberto Mangano, Pino Apprendi e Gaetano

D’Amico, con cartelli ed una piantina di cannabis, insieme a decine di

sostenitori, ha inscenato la manifestazione sfidando anche il divieto della questura di portare piantine d’erba.

Per chi non lo conoscesse il “Comitato Esistono i Diritti” è un

movimento non violento di lotte umane e civili, ambientalista,

antiproibizionista e per le riforme che già nei mesi scorsi a Palermo si è contraddistinto per le battaglie a favore della libertà di stampa, per il

biotestamento e per l’istituzione del Garante dei Detenuti ancora assente

nella nostra metropoli.

Alla manifestazione di oggi hanno aderito in maniera trasversale i

parlamentari regionali Stefano Campo e Claudio Fava, i consiglieri comunali Concetta Amella, Rosario Arcoleo, Paolo Caracausi, Valentina Chinnici, Sabrina Figuccia, Barbara Evola, Fabrizio Ferrandelli, Milena Gentile, Cesare Mattaliano e Fausto Melluso. Pe non dimenticare esponenti della società civile tra cui Marco Feo, Valeria Ajovalasit, Letizia Battaglia, Gaspare Nuccio, Sara Favarò, Luisa La Colla, Nadia Spallitta e il sempre presente a queste battaglie civili Biagio Cigno.