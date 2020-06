“Ciao Vincenzo, ricordiamo il tuo sorriso, la tua bontà d’animo”, l’ultimo saluto degli amici al giovane scomparso a Monreale

MONREALE – Si è tenuto oggi, alle 15,00, presso la chiesa di San Castrense, il funerale di Vincenzo Ganci, il giovane monrealese scomparso prematuramente ieri pomeriggio, in seguito ad una caduta dal balcone. Momenti di grande commozione hanno accompagnato la cerimonia funebre. La chiesa non è riuscita a contenere l’afflusso di persone venute a dare l’ultimo saluto al ragazzo.

Presenti tanti amici. E a loro, ai tanti giovani presenti, la madre di Vincenzo si è rivolta per sottolineare l’importanza di un bene prezioso che devono custodire, la loro vita.

Molti parenti e i tanti amici hanno voluto accompagnare il feretro a piedi fino al cimitero di Monreale.

E proprio gli amici, che ancora non riescono ad accettare questa crudele realtà, hanno indirizzato una lettera a Vincenzo. Non hanno però avuto la possibilità di leggerla in chiesa e hanno voluto renderla pubblica attraverso questa testata.

Vincenzo amico mio,

Quasi non troviamo le parole perché non si è mai abituati a perdere un amico. Ma non può finire così.

Siamo cresciuti insieme e insieme ne abbiamo passate tante, oggi ci ritroviamo qui tutti riuniti e nessuno mai avrebbe potuto immaginare questo.

Ma non possiamo non ricordare il tuo sorriso, la tua bontà d’animo, sei sempre stato un pilastro per tutti gli amici, tu che non perdevi mai occasione per festeggiare. Tutti ti abbiamo conosciuto come un grande amico, un ragazzo senza malizia e con tanta voglia di costruirsi il suo futuro con grande aspirazione e tanti sogni nel cassetto.

Sempre sicuro di te e così forte a vedersi da fuori ma anche fragile e dolce, infatti a casa stavi sempre tra le braccia di tua mamma. Tanto litigavate ma dietro c’era un amore grandissimo.

Affettuoso con tutti e protettivo, soprattutto della famiglia che tanto adoravi e di tua sorella Clarissa che non hai mai lasciato sola. E lo stesso lei ha fatto con te, lei che ti adora più di qualsiasi altra cosa.

Qui mancherai a tutti, agli amici di sempre e a quelli conosciuti da poco.

Mancherà la tua sincerità, il tuo modo di vedere la vita e di affrontare il mondo, sempre con il sorriso sul viso, ma la vita spesso non lascia scampo e tu che da fuori eri così forte e possente in realtà dentro eri fragile e soffrivi tanto ma nessuno ha potuto aiutarti.

Speriamo solo che tutto ciò possa essere d’insegnamento per tutti, perché con le parole siamo tutti bravi ma nella vita c’è bisogno dei fatti, c’è bisogno della famiglia e degli amici che ti supportano.

È troppo difficile da accettare e ancora di più difficile da capire, ma spero solo che ora tu abbia trovato la pace che tanto desideravi.

Ciao Vicio.