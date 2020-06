Cambio al vertice per la Primula, Cristina Russo è la nuova presidentessa

In presenza dei soci, ieri, il presidente uscente Rino Carta ha motivato le sue dimissioni

MONREALE – Cambio al vertice per la Primula. Ieri sera durante l’assemblea dei soci è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo della ASD Primula. Le nuove nomine si sono rese necessarie a seguito delle dimissioni presentate il 9 marzo scorso dal Presidente Rino Carta.

In presenza dei soci, ieri, il presidente uscente ha motivato le sue dimissioni dichiarandosi “orgoglioso di aver preso parte al progetto della Primula per 5 anni”. Per Rino Carta “la Primula è una piccola grande comunità, più grande che piccola e anche se da lontano ne rimarrò comunque un sostenitore”.

Il testimone è passato, con voto unanime, alla vice-presidente dell’associazione Cristina Russo.

Chi conosce la lunga storia della Primula, sa bene che la fondatrice e prima presidentessa dell’associazione è stata, per 50 anni, la prof.ssa Maria Campanella, pilastro dell’associativismo sportivo di Monreale. A fronte di ciò, il ritorno di una donna monrealese al comando non poteva che accendere l’entusiasmo di tutti i soci.

Di poche parole la nuova presidentessa, che consapevole del difficile momento storico che sta vivendo il volley giovanile e lo sport tutto, ha accettato il nuovo impegno con grande senso di responsabilità verso tutti i soci. La vice-presidenza viene assegnata a Chiara Romano Contorno e il ruolo di segretaria viene affidato ad Alice Turdo. Vengono rispettivamente riconfermati nel ruolo di Tesoriere Maria Clara Sicilia e di dirigenti Felice Pavone, Teresa Palma e Alessandra Paola Giangrande.

I dirigenti, gli atleti, gli allenatori e i genitori desiderano esprimere i più sentiti ringraziamenti al Presidente Rino Carta per il prezioso lavoro svolto con la massima dedizione per 5 anni. Già da oggi, il nuovo Consiglio Direttivo è a lavoro per riprogrammare la ripartenza delle attività sportive.