Tragedia a Monreale, giovane di 22 anni muore cadendo dal balcone

MONREALE – È stato V. G., un giovane monrealese, a perdere la vita oggi, intorno alle 13,00, in seguito alla caduta dal balcone di casa.

Il 22enne è stato trovato privo di sensi. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarlo.

Il giovane, figlio di un avvocato monrealese, viveva in un villino in via Linea Ferrata, nella periferia di Monreale. Saranno i carabinieri, giunti sul luogo, a determinare se si è trattato di incidente o la morte sia riconducibile ad altre cause.