Monreale, partono cantieri per oltre 4,1 milioni sulle strade provinciali

A partire dal 24 giugno e fino al 1° luglio saranno consegnati i lavori di altri sei appalti che gli uffici della Città Metropolitana di Palermo hanno predisposto durante il periodo del Coronavirus. Anche Monreale rientra nella lista dei Comuni interessati dai lavori messi in programma dalla Città Metropolitana. Alla consegna dei lavori sarà presente il sindaco metropolitano Leoluca Orlando, il sindaco di Monreale Arcidiacono e i rappresentanti del territorio.

In particolare nel corso della mattina di mercoledì 1 luglio saranno consegnati i lavori per la SP47 per i quali sono stati stanziati 600 mila euro. Altri cantieri sulla SP47 “di Giammartino”: B° Giammartino (sulla S.P. n. 20) B° Croce di Fratacchia (sulla S.P. n. 46) Lavori di M.S. per il ripristino del tratto in prossimità̀ della S.P. n. 46 ed integrazione di opere di corredo e protezione. L’ammontare totale è di 3,5 milioni di euro.

“Un grande apprezzamento alle strutture dell’Ente che hanno operato e operano secondo indicazioni e programmi della Città metropolitana che ritengo doveroso e strategico essere a servizio dei territori”, ha dichiarato il Sindaco metropolitano Leoluca Orlando. “Nonostante l’esiguo numero del personale tecnico della Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Palermo coinvolto, e nonostante il periodo di emergenza che stiamo attraversando, siamo riusciti a portare a termine la progettazione esecutiva di questi lavori”, ha detto invece l’ingegnere Salvatore Pampalone -. Finalmente si può ricominciare a sistemare le strade dell’ex provincia di Palermo, volano indispensabile per rilanciare l’economia del territorio metropolitano”.

Nei giorni scorsi sono stati consegnati i lavori della Strada provinciale 30, alla presenza dei tecnici della Città Metropolitana di Palermo, alla ditta appaltatrice. Presenti l’assessore Salvatore Grippi, il consigliere comunale Giulio Mannino, il delegato del sindaco Francesco D’Amico e Giovanni Palma. I rappresentanti dell’amministrazione comunale a nome del sindaco Alberto Arcidiacono hanno ringraziato l’ingegnere Pampalone dirigente della città metropolitana e l’ingegnere Tascone per la realizzazione di questi importanti interventi nella frazione di Grisì.