Bitcoin Revolution, una guida per conoscere il software

Sono davvero numerosi gli aspiranti investitori che si domandano quale sia il funzionamento di Bitcoin Revolution e, soprattutto, se questo software sia davvero valido. Secondo gli ideatori del sistema, esso dovrebbe garantire un tasso di precisione superiore al 99%. Chi scarica bitcoin revolution app potrebbe aspettarsi, quindi, di diventare ricco in tempi molto brevi. Tuttavia in questo momento sul mercato non può esistere un programma che sia in grado di fornire segnali di trading con un livello di precisione tanto elevato. Inoltre, non è realistico pensare che possa esistere un sistema capace di anticipare di un centesimo di secondo i mercati. Un lasso di tempo tanto ridotto non può far guadagnare, insomma.

I contratti per differenza

Come gli altri strumenti finanziari caratterizzati da un alto livello di complessità, i contratti per differenza comportano rischi elevati: sceglierli per investire non è facile, in quanto la leva può determinare un elevato rischio di perdere soldi. Si stima che i trader retail che facendo trading sui contratti per differenza perdono soldi sfiorino il 90% del totale. Prima di fare trading, dunque, conviene approfondire da vicino il funzionamento di questi strumenti, e soprattutto comprendere quali rischi implicano.

Il software di Bitcoin Revolution

Secondo ciò che viene comunicato dai suoi promotori, Bitcoin Revolution è un software che viene messo a disposizione di un team di trader esclusivo. I proprietari del programma, stando ad alcune indiscrezioni non confermate, sono a capo di un network di affiliazione che si può definire – per così dire – distorto. Insomma, si tratterebbe di un programma per arricchirsi in tempi rapidi in virtù della collaborazione con broker offshore che operano al di fuori del perimetro della legge, e cioè sulla base di accordi con broker che non sono sottoposti ad alcuna regolamentazione.

Bitcoin Revolution è legale?

Sono molti gli aspetti che fanno intuire il carattere non legale di Bitcoin Revolution: ed è evidente che chi desidera investire in maniera professionale e seria si dovrebbe tenere alla larga da un sistema del genere. Non si può stabilire con certezza se si ha a che fare con una truffa, in quanto è compito della magistratura indagare ed emettere delle sentenze in tal senso. Quello che appare certo, però, è che i sistemi che sono alla base di Bitcoin Revolution hanno ben poco di professionale e sono ancor meno trasparenti. Su tanti forum che si possono leggere in Rete le opinioni degli utenti sono a dir poco negative.

Attenzione alle testimonianze false

Su altri siti, per altro, ci si può imbattere in recensioni di tenore opposto, e cioè positive ed entusiaste: ma è molto probabile che provengano da trader fasulli che sono stati pagati per scrivere giudizi di questo tipo. La sensazione è che i proprietari del sito si avvalgano di strumenti poco trasparenti per far cadere in trappola i trader promettendo loro guadagniche non sono in grado di assicurare davvero. Gli investitori che hanno usato davvero Bitcoin Revolution hanno finito per perdere un bel po’ di denaro.

Niente trasparenza

Uno dei problemi più rilevanti di Bitcoin Revolution è la totale mancanza di trasparenza: il sito in sé è poco chiaro, pur volendo presentarsi come una piattaforma che consente di guadagnare senza fatica. Con un minimo di acume, però, si può capire che non è così, e che programmi di questo tipo non possono esistere. Per altro, a compromettere ancora di più la credibilità di Bitcoin Revolution e delle società che gli stanno alle spalle c’è il fatto che i broker collegati hanno sede in Paesi esotici: in parole più semplici, paradisi fiscali dove la giurisdizione italiana non può intervenire.