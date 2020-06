Momenti di tensione a Balestrate, ragazza dispersa in mare

BALESTRATE – Gli uomini della guardia costiera, della polizia e dei vigili del fuoco mobilitati dal primo pomeriggio per la segnalazione di una giovane in difficoltà in mare.

Momenti di tensione e panico a Balestrate, dopo la segnalazione di una ragazza in difficoltà. Pare che la donna fosse in acqua insieme a un ragazzo, anche lui in balia della forte corrente. Il giovane è stato salvato.

La zona è perlustrata dall’alto con un elicottero e dalle pattuglie in acqua.