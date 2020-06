Oggi 20 giugno è il giorno più lungo dell’anno: benvenuta estate

Oggi alle 23:43 inizierà ufficialmente l’estate. La terra infatti, raggiungerà l’inclinazione massima dando così più ore di luce nell’emisfero boreale e meno in quello australe.

Quest’anno il giorno del solstizio d’estate cade il 20 giugno, ma la data con il passare degli anni non è sempre la stessa. Questo effetto astronomico, infatti, ritarda di circa 6 ore l’anno e «torna» al punto di partenza ogni 4 anni, grazie all’istituzione dell’anno bisestile, artificio che è stato introdotto proprio per limitare lo scostamento tra le stagioni astronomiche e il calendario. Per questa ragione può accadere che il solstizio d’estate cada non solo il 21 ma anche il 20 o il 22 giugno.