Giornata della musica, riparte il Circolo di cultura Italia

MONREALE – Domenica 21 giugno alle ora 19:00 il Circolo di Cultura Italia, riparte. Con la pandemia alle spalle, guardando con serenità e la dovuta cautela, all’inizio dell’estate.

Si festeggerà la “giornata mondiale della musica”, che vede contemporaneamente coinvolte migliaia di città della penisola e tantissime altre città nel mondo.

Istituita 26 anni fa, si celebra il solstizio d’estate che da inizio alla bella stagione richiamando sole, luce e colori che danzano attorno alla musica e richiama delle immagini idilliache.

Dopo avere osservato un minuto di silenzioso raccoglimento in onore di tutte le vittime della pandemia che ha colpito tutto il pianeta, e purtroppo sembra continuare ad espandersi, il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono e il presidente del circolo di cultura Italia Claudio Burgio, promotore dell’iniziativa, daranno il benvenuto al pubblico, e agli artisti. Per l’occasione, la manifestazione avrà luogo nella magnifica piazza Vittorio Emanuele sul lato antistante del circolo, dove saranno sistemate un centinaio di sedie equidistanti, tanto da mantenere la distanza ed evitare assembramenti. Aprirà la serata il duo Chiara e Sara Grimaudo che al pianoforte posto sul marciapiedi suoneranno brani di Mozart e Paganini con la splendida voce di Nicole Alduina, mentre Manuela Quadrante accompagnerà il tenore Alberto Profeta tra un’aria e l’altra, intonare “Nessun dorma”. Infine, toccherà chiudere la bellissima serata musicale alla cantautrice Sara Romano. Ad abbellire ancor di più lo scenario saranno i quadri di Filippo Lo Iacono.

La musica che è stata il miglior canale per comunicare e dialogare a distanza, balcone per balcone, casa per casa, via per via; è stato il linguaggio comunicativo più usato e ci ha permesso di superare il lockdown e resiste tra le mura domestiche.

Anche numerosi musicisti e cantanti famosi si sono adoperati in questo periodo di lock down, per fare qualcosa di concreto per i cittadini, basti pensare alla raccolta fondi per mettere in campo nuovi posti di terapia intensiva. Dopo questo momento difficile e di chiusura forzata di tutte le attività per noi quotidiane è il momento di far ripartire l’Italia, e si può ripartire anche dalla cultura.