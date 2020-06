Corso Serale del Liceo Artistico, aperte le iscrizioni per il nuovo anno scolastico

MONREALE – Si è appena concluso l’anno scolastico per gli adulti che frequentano il Corso Serale del Liceo Artistico “Mario D’Aleo” ma non per i ventidue alunni che si apprestano a sostenere gli esami di maturità.

Questo che è passato è stato un anno particolare in cui, grazie alla didattica a distanza, la scuola è “entrata nelle case” degli alunni.



Anche gli alunni adulti del Liceo Artistico, grazie alla tenacia del DS, Concetta Giannino e alla professionalità del corpo docente, non hanno smarrito il loro obiettivo ed hanno conseguito gli studi in maniera “alternativa”. In realtà, per il Corso Serale del Liceo Artistico di Monreale, la Didattica a Distanza (DAD),

ovvero il ricorso alla tecnologia, non è stato un “ripiego” a causa della pandemia, bensì una “strategia” già attuata perchè prevista dalle “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli

Adulti” ( Decreto 12 marzo 2015) , tuttora vigenti. Infatti, nell’istruzione degli adulti, grazie al recente riordino del settore CPIA e Istituti di Istruzione Secondaria con annessi corsi serali, è stata istituzionalizzata, per i corsisti, la

possibilità di fruire a distanza di un 30% del monte ore didattico (DPR 263/2012 – Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali).



La FAD (formazione a distanza), rappresentando una delle principali innovazioni dei nuovi assetti organizzativi e didattici delineati nel Regolamento, ha favorito, fino ad oggi, la personalizzazione del percorso di istruzione degli alunni adulti del Liceo Artistico, andando incontro alle loro particolari necessità, per lo più, lavorative. Infine, ha contribuito allo

sviluppo della loro competenza digitale, riconosciuta fra le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente, indicate nella Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo del 18 dicembre 2006.



Le lezioni, quindi, si sono svolte regolarmente, rimodulando le ore in FAD, dal Lunedì al Venerdì “in tempo reale” attraverso videoconferenze, esercitazioni, attività e studio in piattaforma e-learning. Se la pandemia non ha frenato la scuola italiana, tanto meno la scuola superiore monrealese

ed in particolare quella adulta, che in una situazione emergenziale, come quella vissuta nei mesi passati, ha mostrato la propria maturità.

Quindi, anche per il prossimo anno, il Corso Serale del Liceo Artistico, realtà che di anno in anno si consolida a Monreale, tende, ancora una volta, la mano a tutti coloro che, per svariate motivazioni, hanno sospeso il proprio corso di studi per concentrarsi su problematiche differenti che via via si sono presentate lungo il cammino della loro vita, e riaprendo i termini

per l’iscrizione per l’ A.S. 2020-21, è lieta di trasmettere il grande significato di una occasione “veramente imperdibile”.



Per iscriversi al nuovo anno scolastico occorre presentarsi agli uffici di segreteria nei giorni dedicati al ricevimento al pubblico: tutti i Lunedì e Venerdì dalle 09.00 alle 11.00, Martedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00.

Sarà possibile presentare l’istanza anche a distanza, entro e non oltre il 30 ottobre 2020, scaricando dal sito della scuola il modulo d’iscrizione ed inviarlo a serale@iisbasiledaleo.it. Successivamente all’accoglimento dell’istanza, sarà cura degli adulti trasmettere la documentazione necessaria al perfezionamento dell’istanza medesima prima dell’avvio delle

attività di accoglienza e orientamento finalizzate alla definizione del PFI (Patto Formativo Individualizzato).