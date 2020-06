Corleone fuori dal Covid-19, guarito il secondo caso positivo

CORLEONE – Guarito anche il secondo cittadino corleonese positivo al Covid19. La conferma arriva tramite una nota dell’amministrazione guidata dal sindaco Nicolò Nicolosi. “Siamo lieti di avvisare la cittadinanza che anche il secondo tampone della persona che ancora era positiva al Coronavirus è risultato negativo. Attualmente quindi a Corleone non ci sono casi di Covid-19”.

Buone notizie per Corleone e per l’insegnante rientrata in paese dal Nord. La donna, era asintomatica, ha eseguito il tampone come da protocollo ed è risultata positiva. Il tampone è stato eseguito anche agli altri componenti della famiglia che però sono risultati negativi al virus.

Nella città sono stati registrati, dall’inizio della pandemia, solo due casi di contagio da Coronavirus. Il primo si è negativizzato a maggio scorso, si tratta di una donna rientrata da Bologna dopo un intervento chirurgico