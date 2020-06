I farmacisti donano al Comune termoscanner per uffici e scuole

MONREALE- I farmacisti di Monreale donano al sindaco Alberto Arcidiacono termoscanner, rilevatori della temperatura corporea per scuole e uffici pubblici.

La consegna é avvenuta stamane in Sala Rossa. Il primo cittadino accogliendo i farmacisti e i medici di medicina generale, Antonella

Cangialosi e Ornella Bellina, li ha ringraziati per l’impegno che hanno dimostrato durante tutto il periodo del lock down e per aver donato questi importanti strumenti, che verranno distribuiti agli uffici pubblici e alle scuole di Monreale.

Promotori dell’iniziativa il consulente Salvo Giangreco e i medici di medicina generale Antonella Cangialosi e Ornella Bellina.