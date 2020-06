Diploma di promozione e cappellino ricordo per i bambini della Morvillo

MONREALE – In questo anno scolastico che ormai volge al termine, tra attività didattiche insolite e straordinarie, c’è un gesto consueto e tradizionale che le docenti della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Morvillo hanno desiderato riproporre: il diploma di promozione alla Scuola Primaria.

Oltre il diploma di promozione, ai bambini dell’ultimo anno, le insegnanti hanno consegnato il “tocco” cappellino-ricordo del meritato passaggio.

Dal 15 e fino al 23 giugno, con le dovute precauzioni e la distanza prescritta, indossando le magliette dei colori dell’arcobaleno, in segno di speranza, le maestre saranno in giro per i quartieri di Monreale per salutare, casa per casa, con il sorriso e la gioia, i loro piccoli studenti.