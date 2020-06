Poste Italiane assume nuovi portalettere in Sicilia: ecco come candidarsi

Poste Italiane è alla ricerca di portalettere da assumere a tempo determinato. Le posizioni sono aperte per tutti i capoluoghi di provincia. Nella domanda si potrà indicare un’area territoriale di preferenza e si possono ricandidare anche le persone che avevano già provato senza però essere state contattate dall’azienda.

Per candidarsi, recita l’avviso disponibile sul sito delle Poste, occorre il «diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110. Patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale. Idoneità generica al lavoro che, in caso di assunzione, dovrà essere documentata dal certificato medico rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza o dal proprio medico curante (con indicazione sullo stesso certificato del numero di registrazione del medico presso la propria USL/ASL di appartenenza)».



La selezione avverrà in due fasi. Nella prima sarà somministrato un test di ragionamento logico. Coloro che lo supereranno saranno contattati da personale di Poste Italiane per il completamento della seconda fase del processo di selezione che prevede la prova d’idoneità alla guida del motomezzo che sarà effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta.