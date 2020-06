Palermo, continuano i furti di veicoli alla Zisa e Corso Calatafimi: arrestati due giovani

Questa notte sono stati sventati i furti di una moto BMW e di una Smart. Riguardo a quest’ultima l’auto si trovava parcheggiata in via Ida Castelluccio, nel quartiere Zisa, ma grazie al contributo di un testimone che ha assistito alla scena sono stati arrestati un diciottenne e un 24enne.

La capillare presenza della Polizia di Stato, unita ad una profonda conoscenza del territorio da parte degli agenti, ha consentito in due diverse circostanze di interrompere l’azione criminosa di malviventi palermitani, professionisti nel settore dei furti di auto e di ciclomotori, e di riconsegnare i beni illecitamente sottratti.

Ancora una volta, le volanti della Polizia di Stato, con il loro servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, hanno impedito che il compimento di odiosi delitti, come sono quelli contro il patrimonio, fosse portato a termine.

Nel primo episodio, intorno alle 03:00 di notte, giunge sulla linea di emergenza “112” Nue la segnalazione del furto in atto di un’autovettura Smart ad opera di tre individui. I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico si recano immediatamente in via Ida Castelluccio alla ricerca dei sospettati, dei quali hanno anche le descrizioni fornite dall’utente.

Questi, mantenuto in contatto telefonico dagli operatori della Centrale Operativa, ha riferito inoltre che i tre soggetti, giunti a bordo di una Lancia Ypsilon, avevano forzato e messo in moto l’auto, fuggendo veloci in direzione di via Agostino Bertani. I poliziotti accorsi in zona, imboccando via Eugenio L’Emiro, sono riusciti subito ad individuare i tre malviventi a bordo delle auto segnalate.

Mentre uno di loro si allontana a piedi facendo perdere le proprie tracce tra i vicoli del quartiere, gli altri due, abbandonata la “Smart”, fuggono a bordo della Lancia Ypsilon. Ne nasce un inseguimento per le vie della Zisa, al termine del quale i fuggitivi sono bloccati ed identificati per C.M., 18enne, e V.A., 24enne, entrambi palermitani con precedenti di polizia.

Grazie alla perquisizione personale e a quella effettuata all’interno dell’auto, i poliziotti sono riusciti a rinvenire tipici utensìli da “scasso”, come un martello, una chiave esagonale ed un dispositivo di auto diagnosi, utilizzati presumibilmente poco prima per manomettere uno degli sportelli della Smart ed il nottolino di accensione, al fine di perfezionare il furto. Ma nell’auto i poliziotti hanno anche ritrovato un borsello, con documenti di identità riconducibili ad un terzo soggetto, fino a quel momento rimasto ignoto.

Contestualmente, altri agenti, impegnati nella ricerca del terzo complice che si era riuscito ad allontanare, notano un giovane che corrisponde alle descrizioni diramate dalla Centrale Operativa; insospettiti, lo fermano e lo identificano in V.V., 19enne palermitano. Dagli accertamenti esperiti presso gli uffici di polizia è emerso che V.V., congiunto di V.A., fermato poco prima, è il proprietario del borsello rinvenuto all’interno della Lancia Ypsilon utilizzata per il furto.

Il giovane, trovandosi alle strette, ha quindi ammesso di aver partecipato al furto dell’auto. C.M. e V.A. sono stati arrestati per il reato di furto aggravato in concorso, mentre V.V. è stato indagato in stato di libertà per lo stesso delitto.

In una diversa giornata, sempre in tarda notte, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico si mettono immediatamente alla ricerca di un motoveicolo BMW di colore grigio che è stato rubato pochi minuti prima.

Il proprietario, con grande agitazione, ha appena chiamato la sala operativa perché si è accorto che la sua moto, che è solito custodire all’interno di un parcheggio ubicato nei pressi di via Gaetano La Loggia, non è più dove l’ha lasciata. Sarebbe stata portata via a spinta da alcuni malviventi che si sono aiutati utilizzando un altro motoveicolo.

Gli agenti giunti sul posto apprendono dal proprietario che intorno alle ore 04:15 aveva udito dal suo appartamento sito al piano terra l’allarme della sua moto e dopo alcuni istanti il rumore di uno scooter in movimento. Precipitatosi in strada, si era accorto che la moto era stata rubata e aveva immediatamente contattato il Numero Unico di Emergenza per chiedere aiuto alle Forze dell’Ordine e denunciare il furto appena patito.

I poliziotti, durante la ricerca dei malviventi, transitando per i vicoli della Zisa, scorgono la presenza di una moto parzialmente nascosta, anche a causa dell’oscurità della notte, e con la targa non leggibile. Avvicinatisi, constatano che si tratta proprio della BMW appena asportata.

La moto, che presenta il bloccasterzo danneggiato, è stata prontamente restituita al proprietario che, colmo di felicità per l’inaspettato quanto celere ritrovamento, ha ringraziato i poliziotti per l’intervento immediato e risolutivo. Proseguono le indagini che sono in atto per risalire all’identità dei malfattori.

Da anni nella stessa zona sono state rubate, all’interno di molte proprietà, e non solo tantissime auto, moto, biciclette e non solo, anche tanti oggetti di valore. Molti sono stati i garage svaligiati da parte dei malviventi. C’è anche da fare attenzione sulle fiancate della propria auto. Infatti, è stato segnalato che i malviventi ne approfittano quando non vi è molto movimento in strada o all’interno della proprietà, per fare dei segni o sulle fiancate o in prossimità delle gomme che stanno ad indicare che il veicolo è proposto per rubare. Se li notate avvisate immediatamente le forze dell’ordine al 112.

In basso potrete vedere alcuni dei segnali avvistati su alcune auto prima del furto.