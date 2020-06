Monreale, selezione per il nuovo Comandante della Polizia Municipale

MONREALE – Il comune ha pubblicato l’avviso di selezione interna per conferire l’incarico, a tempo determinato, di Comandante della Polizia Municipale. Si tratta di un incarico della durata di un anno, categoria giuridica “D”, con titolarità di posizione organizzativa.

Sarà il sindaco della città a individuare il soggetto, sulla base dei curricula vitae professionali presentati da coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano manifestato interesse al conferimento dell’incarico.

L’incarico potrà essere soggetto ad anticipata revoca, in caso di anticipata scadenza del mandato del Sindaco, per risultati inadeguati, per sopravvenienza di cause di incompatibilità.

Tra i requisiti per partecipare alla selezione è richiesto:

Esperienza e specifica professionalità maturata nello svolgimento di incarichi nell’ente e /o in altri enti locali nel ruolo di Comandante di Polizia Locale o Provinciale o di incarichi analoghi o superiori in organismi di Polizia di Stato, Carabinieri o Guardia di Finanza;

Esperienza professionale in materia di protezione civile e gestione di situazioni di emergenza;

Esperienza professionale in materia di tutela e salvaguardia dell’ambiente e degli animali d’affezione;

Requisiti necessari per il conferimento della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’art.5, comma 2, della Legge 7.3.1986 n.65;

Non avere provvedimenti disciplinari pendenti;

Non aver riportato, negli ultimi cinque anni, sanzioni disciplinari e/o note di demerito;

Assenza di conflitto di interessi, anche potenziali e di non avere vertenze giudiziali e/o stragiudiziali con il Comune di Monreale;

Il possesso della patente di categoria “B”;

Conoscenza di una o più lingue straniere da attestare nel curriculum;

Approfondita conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

La domanda di partecipazione alla procedura di selezione dovrà pervenire entro il termine perentorio del 25 giugno 2020 ore 13.00 con una delle seguenti modalità:

a) A mano, all’ufficio di protocollo del Comune, sito in Monreale Piazza Vittorio Emanuele II n.8.

b) Tramite P.E.C. esclusivamente al seguente indirizzo: sindaco.monreale@pec.it, tramite e.mail esclusivamente al seguente indirizzo: sindaco@monreale.gov.it

Le stesse saranno esaminate, ai fini della loro ammissibilità, dal Segretario Generale. Successivamente il sindaco,

con proprio provvedimento, procederà ad individuare il soggetto cui conferire l’incarico tra quelli risultati idonei, anche con specifico riferimento alle competenze e professionalità che risultano più aderenti con gli obiettivi programmati dall’Ente.