Arretrati ex dipendenti Mirto, Arcidiacono: “Da oggi i primi pagamenti”

MONREALE – “Già da oggi le somme saranno pagate a più di una trentina di dipendenti”. È il sindaco Alberto Arcidiacono a dare la buona notizia, tanto attesa dagli ex dipendenti della F. Mirto srl di San Cipirello. Attesa da quando avevano interrotto il rapporto di lavoro con la società che aveva svolto il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per il comune di Monreale fino all’agosto scorso. Da allora aspettano il pagamento del trattamento di fine rapporto relativo a più di due anni di lavoro, e della quota della 14esima maturata nel 2019. Una cifra che si aggira, in media, intorno a 3.000 € netti per ciascun dipendente.

La Mirto era stata sollevata dall’incarico in seguito all’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Palermo nei suoi confronti. Da allora, in ottemperanza alla normativa, il comune aveva decurtato dagli importi fatturati dalla ditta il 23%, legato alle spese generali e all’utile d’impresa. L’amministrazione aveva garantito il ricorso all’art. 30, comma 6 del D.LGS 50/2016, che consente all’ente (in quanto stazione appaltante), in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale dipendente della società appaltatrice, di pagare le retribuzioni arretrate ai lavoratori anche in corso d’opera.

Dopo avere richiesto alla Mirto la documentazione per calcolare quanto spetta ai dipendenti, e aperto un tavolo tecnico con la Prefettura per evitare l’insorgere di impedimenti burocratici all’operazione, l’amministrazione sta procedendo già da oggi al pagamento delle spettanze.

Su 52 dipendenti in questi giorni una trentina riceveranno quanto dovuto. Per gli altri, quelli che hanno attivate forme di finanziamento o la cessione del quinto dello stipendio, sarà necessario attendere ancora alcuni giorni per effettuare ulteriori calcoli.