Acqua a giorni alterni, le lamentele dei cittadini: “Non riusciamo a riempire le cisterne”

Pupella: “Nessun problema di approvvigionamento, l’acqua arriva a giorni alterni in via Pezzingoli, via Strada Ferrata e la parte alta di via Venero”

MONREALE – Arriva la bella stagione e i rubinetti restano a secco. Un problema di certo non nuovo per Monreale che ha disposto il nuovo orario di approvvigionamento idrico.

A non mancare, invece, sono le segnalazioni di lamentele da parte dei cittadini che devono fare i conti con la scarsità del servizio e con le bollette salate.

Protestano i residenti di via Pezzingoli che, oltre fare i conti con l’erogazione idrica a giorni alterni, non fanno in tempo a riempire i recipienti. “L’acqua va via prima delle 9 e non riusciamo a rifornirci. Ogni anno la stessa storia”.

“Da maggio è entrato in vigore il nuovo orario per la fornitura dell’acqua – ha spiegato l’assessore Geppino Pupella – l’acqua arriva a giorni alterni e per diverse ore in via Pezzingoli, via Strada Ferrata e la parte alta di via Venero”.

Arrivano segnalazioni anche da via Palmiro Togliatti che, nonostante non sia coinvolta nella razionalizzazione, riscontra carenza del servizio. “Da più di sei mesi abbiamo questo problema – scrive un residente – il comune ha fatto riparare una perdita d’acqua nella strada ma adesso si è ripresentata. Una volta a settimana siamo costretti a chiamare l’autobotte a spese nostre. Nonostante l’amministratore abbia fatto presente il disagio diverse volte, nulla è cambiato. Nessuno del Comune si è mai interessato. È assurdo che nel 2020 dobbiamo avere problemi di acqua e provvedere con l’autobotte. La bolletta dell’acqua arriva però, scandaloso”.